

Güneydoğu'da sürdürülen operasyonlar sonucu kentlerde ve kırsalda büyük kayıplar veren terör örgütü PKK'da iç hesaplaşma başladı. Tunceli'de birbirine düşen teröristler, pişman olan ve devlete sığınmak isteyen örgüt üyelerini engelleyerek infaz ediyor.







KENDİ İÇLERİNDE BİRBİRLERİNE DÜŞTÜLER







Askeri kaynaklara göre, Tunceli'nin Pülümür ilçesi Sevdin bölgesinde 15 Nisan 2016 tarihinde havadan yapılan keşif esnasında belirlenen teröristler, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Operasyonun ardından örgüt mensupları kendi içlerinde birbirlerine düştü. Kendi aralarında iç hesaplaşma yaşayan teröristlerin, Kawa, Demhat ve Ciğerhun adlı örgüt üyelerini, devlete ajanlık yaptıkları gerekçesiyle öldürüp, hava harekatının yapıldığı bölgeye gömdükleri belirlendi.







OPERASYONDA BULUNDULAR







Tunceli Jandarma Bölge Komutanlığı tarafından bölgede yapılan operasyonda üç teröristin cesedi, gömüldükleri çukurlardan çıkarılarak, kimlik tespiti için Adli Tıp Kurumu'na gönderilmek üzere Adli mercilere teslim edildi.







Teröristlerin aralarındaki konuşmalarında, yaptıkları bu infazları örgüt içindeki üst kademelere ve ailelerine bildirmedikleri de öğrenildi.







Suriye'de ölen teröristlerin cenazelerini bile istismar eden ve halkı cenaze törenlerine katılmaya zorlayan bölücü terör örgütünün, keyfi infaz ettiği üyelerinin cenazelerini, gizlice ve ailelerine bile haber vermeden çukurlara gömmesini değerlendiren askeri yetkililer, şu açıklamayı yaptı:







ASKERİ KAYNAKLAR: PİŞMAN OLUP DEVLETE SIĞINMAK İSTEYENLER İNFAZ EDİLİYOR







"Son dönemde terör örgütünün kaybı arttıkça, sözde emir komuta münasebetleri bozulmuş, örgüt üyeleri birbirine düşmüş, iç hesaplaşmaların yaşandığı, bütün bu olanlar neticesinde pişman olup devlete sığınmak isteyenlerin engellenerek infaz edildikleri tespit edilmiştir. Çocukları örgüte katılmış ailelerin, gözbebekleri olan evlatlarının keyfi infazlara maruz kalmaması için bir an önce çocuklarına evlerine dönme çağrısında bulunmaları ve bu alçak terör örgütünün emelleri için hayatlarını kaybetmelerine mani olmaları onların annelik babalık görevidir." denildi.