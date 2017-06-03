Artarak Dökülen Saçlara Dikkat!
Fenerbahçe'den Voleybola Transfer
Altının Kilogramı 142 Bin 300 Liraya Yükseldi
Diyarbakır'da Feci Kaza: 5 Kişi Hayatını Kaybetti
Seray Sever'den Nihat Hatipoğlu'na 'bebek' Sorusu
Suriye'de Gerilim! Abd Bir Kez Daha Vurdu
Atatürk'e Ve Annesine Küfreden Akar Tutuklandı
Aym'den İlk Fetö Kararı
Sim Kart Mobil Cihazlara Gömülü Olacak
Otomobil Endüstrisinin En İlginç 5 Mesleği
Karabükspor'da Çifte Transfer
Thy, 9'uncu Kez Avrupa'da En İyi Seçildi
Ağrı Kesici Yerine Kırmızı Biber Tüketin
Otomobilin Bagajından Silahla Vurulmuş 3 Yaralı Çıktı
Canlı Yayında 'lan' Kavgası!
Daha Fazla Beğeni Uğruna Oğlunun Hayatını...
Deniz Baykal'dan Adalet Yürüyüşü Açıklaması
Muhaliflerin Kongresiyle Ilgili Karar Çıktı
Kılıçdaroğlu Yürüyüşe Ara Verdi, Parti Grubuna Seslendi
Kayseri'deki 15 Askerin Şehit Olduğu Saldırı İle İlgili Flaş Gelişme

PKK'DA ÇÖZÜLME DEVAM EDİYOR!


PKK'DA ÇÖZÜLME DEVAM EDİYOR!
Tarih : 03 Haziran 2017, 14:00
Puan Ver : Pkk'da Çözülme Devam Ediyor!(7/10)8


Emniyetten yapılan açıklamada, terör örgütü PKK/KCK içerisinde faaliyet gösteren 2 teröristin kara ve hava operasyonları sonucu büyük kayıplar veren örgütten 21 Mayıs'ta kaçarak güvenlik güçlerine teslim olduğu belirtildi.



Açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Bir uzun namlulu silah, şarjör ve 28 adet fişek ile birlikte teslim olan PKK/KCK terör örgütü mensubu 2 şahsın müdürlüğümüzde yapılan sorgulamalar neticesinde güvenlik güçlerimize yönelik birden fazla bombalı ve silahlı eylemlere katıldıkları tespit edilmiştir. Bahse konu şahıslar 01 Haziran 2016 günü çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak Hakkari Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmiştir."

 



 



kaynak:sabah








Etiketler: Pkk  Da  Çözülme  Devam  Ediyor    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER