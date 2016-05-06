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pkk'da bir tabur çocuk!

PKK'DA BİR TABUR ÇOCUK!

Terör örgütü PKK'nın, kırsal kadrosunun yaklaşık yüzde 40'ının örgüte 18 yaşın altında katıldığı belirlendi. Örgüt, Kuzey Irak'ta 11 - 15 yaşlarındaki çocukların eğitim aldığı bir tabur da kurdu. KCK Yürütme Konseyi üyesi Duran Kalkan'ın, genç yaştaki kız militanlarla fotoğrafları ortaya çıktı.

Tarih : 06 Mayıs 2016, 13:52
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Güvenlik kaynaklardan alınan bilgiye göre, bölücü terör örgütü kamplarındaki çocukların birçoğunun KCK ve gençlik yapılanması aracılığıyla kandırıldığı, çocukların önce sempatizan, ardından da dağlardaki kamplara götürülerek terörist haline getirildiği saptandı.



Şehirlerde güvenlik güçlerine taş, molotofkokteyli ve demir bilye atarak çatışma ortamına hazırlanmaya başlanan çocukların, bir süre sonra örgütün bazı kademelerindeki yöneticiler tarafından izlendiği ve aktif olanların beyinleri yıkanarak ya da zor kullanılarak dağlardaki kamplara götürüldüğü, dağlara götürülenlerin, silahla korkutularak tehditle kamplarda tutulduğu tespit edildi.








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