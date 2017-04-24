PKK YÖNETİCİSİ KULP KIRSALINDA YAKALANDI
Edinilen bilgilere göre, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Kulp ile Hazro ilçeleri arasında kalan kırsal bölgede operasyon düzenlendi.
Operasyonda, terör örgütü PKK'nın bölgedeki yöneticilerinden olduğu belirlenen C.U. adlı terörist yakalandı. C.U., ifadesi alınmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.
kaynak:sabah
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