PKK YÖNETİCİSİ KULP KIRSALINDA YAKALANDI
Diyarbakır'ın Kulp ile Hazro ilçeleri kırsalında düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK'nın yöneticilerinden olduğu belirlenen C.U. yakalandı.
Diyarbakır'ın Kulp İlçesi'nin kuzeyinde 20 Nisan tarihinde başlatılan 'Bayrak-49 Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Mustafa Gökçeli Operasyonu', bugün sabaha karşı saat 04.00'te tamamlandı.
Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Kulp ile Hazro ilçeleri arasında kalan kırsal bölgede düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK'nın bölgedeki yöneticilerinden olduğu belirlenen C.U. adlı terörist yakalandı. C.U., ifadesi alınmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.
kaynak:milliyet
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