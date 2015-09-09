PKK YIKTI, HALK YENİLEDİ!
Şemdinli'de PKK'lı teröristler tarafından patlayıcıyla köprüleri kullanılamaz hale getirilen ve saldırılara tepki amacıyla yürüyüş düzenleyen Konur Vadisi'ndeki vatandaşlar, yaptıkları ağaçtan köprüyle ilçeye ulaşımlarını sağlamaya çalışıyor.
Alınan bilgiye göre, 2 Eylül'de ilçeye bağlı Konur ve Uğuraçan köyleri ile bu köylere bağlı Aktütün, Yeşilbayır ve Dereyanı mezralarına ulaşımı sağlayan iki köprünün teröristlerce yerleştirilen patlayıcıyla kullanılamaz hale getirilmesinin ardından vatandaşlar, ilçeden ihtiyaçlarını karşılamak için dereye ağaçtan köprü hazırladı.
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