

Mersin'de bir marketin şubesine parça tesirli el yapımı patlayıcı madde atıldı. Olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.







Alınan bilgiye göre, dün akşam saat 19.15 sıralarında merkez Akdeniz ilçesi, Kurdali Mahallesi, Çiftçiler Caddesi'nde bir marketin şubesine gelen kar maskeli PKK yandaşları, içeri el yapımı patlayıcı attıktan sonra olay yerinden kaçtı. Patlayıcının atıldığını fark eden market çalışanları ve içerideki müşteriler kaçarak olaydan yara almadan kurtuldular. Patlama sonrası marketin içinde maddi hasar meydana geldi.







Olayı arkadaşı İ.E. ile birlikte gerçekleştirdiği belirlenen H.K. polisin yaptığı çalışma sonrası yakalandı. Şahsın üst aramasında ayakkabılarının üstüne giyilmiş 2 siyah çorap, eline giyilmiş 2 eldiven ve kar maskesi ele geçirildi. Yapılan çalışma sonrası yaşı küçük olduğu bildirilen İ.E. de yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.