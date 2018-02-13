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PKK yandaşları, Almanya'nın ikinci büyük partisini bastı!

PKK YANDAŞLARI, ALMANYA'NIN İKİNCİ BÜYÜK PARTİSİNİ BASTI!

Almanya'da Sosyal Demokrat Partinin Hamburg eyalet teşkilatının, terör örgütü PYD/PKK yandaşları tarafından basıldığı bildirildi.

Tarih : 13 Şubat 2018, 00:30
Puan Ver : Pkk Yandaşları, Almanya'nın İkinci Büyük Partisini Bastı!(8/10)4

Almanya'da Sosyal Demokrat Partinin (SPD) Hamburg eyalet teşkilatının, terör örgütü PYD/PKK yandaşları ve Alman sol gruplara mensup kişilerce basıldığı bildirildi.

PKK YANDAŞLARI BİNADA EYLEM YAPTI

Alman medyası, yerel saat ile 16.30'da SPD'nin Hamburg teşkilatı binası olan Kurt Schumacher Haus'a gelen terör örgütü PKK yandaşlarının, binaya girerek bir süre eylem yaptığını yazdı.

ZEYTİN DALI HAREKATI ALEYHİNE SLOGANLAR ATILDI

Eylemcilerin Türkiye'nin Zeytin Dalı Harekatı aleyhine sloganlar attıkları ve harekatta Alman silah ve teçhizatlarının kullanılmasını eleştirdikleri belirtildi.

Binanın balkonunda terör örgütü PYD/PKK paçavralarını açan eylemcilerin, havai fişek yaktıkları kaydedildi.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU

Alman çevik kuvvet polisinin müdahalesiyle binayı boşaltan PYD/PKK yandaşlarından ikisinin gözaltına alındığı, diğer 4 eylemci hakkında da suç duyurusunda bulunulduğu kaydedildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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