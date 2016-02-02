

Akşam saatlerinde merkez Seyhan ile Yüreğir İlçesi'ndeki birçok mahallede korsan gösteri yapan terör örgütü PKK yandaşları, hareket halinde ve park edilmiş halde 6 aracı kundakladı. Kundaklanan bazı araçlara, olay yerine yakın noktada bulunan TOMA'lar da müdahale etti. Gecenin ilerleyen saatlerine kadar gösterilere devam eden PKK yandaşları, polisin müdahalesi sonrasında ara sokoklara dağıldı, bazıları ise yanlarındaki bidon veya şişelerde taşıdıkları benzini park halindeki araçların üzerine dökerek ateşe verdi. Saat 02.00 sıralarında gösterici gruptan ayrılan yüzleri maskeli iki kişi, Bey Mahallesi'nde son model 3 aracı benzin dökerek ateşe verdi. Çevredekilerin durumu fark etmesi üzerine, yangına müdahale edildi. Bölgede bulunanların hortumla su sıkarak müdahale etmeye çalıştığı araçlar, itfaiye ekibinin olay yerine gelmesiyle kısa sürede söndürüldü. Araçlardan 2'sinin motor kısmı tamamen yananarken, birinin ise bağay kısmı yandı. Motor kısımları tamamen araçlar, kullanılamaz hale geldi.







GÜVENLİK KAMERASINDA







Bey Mahallesi'ndeki kundaklama olayı, bir işyerinin güvenlik kameraları ile görüntülendi. Yüzleri maslekeli ve kapüşonlu iki kişinin araçların üzerine benzin döktükten sonra da çakmakla ateşe verdiği, araçların alev almasından sonra kaçtığı görüldü. Güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alan polis, şüphelileri yakalamak için harekete geçti.