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PKK VE DAEŞ HEDEFLERİ VURULDU


PKK VE DAEŞ HEDEFLERİ VURULDU
Tarih : 23 Haziran 2016, 09:26
Puan Ver : Pkk Ve Daeş Hedefleri Vuruldu(5/10)5


Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Genelkurmay Başkanlığı, Kuzey Irak ve Lice kırsalındaki PKK mevzileri ile Suriye'nin kuzeyindeki DAEŞ hedeflerinin vurulduğunu duyurdu.



TSK'dan yapılan açıklamada, "23 Haziran 2016 tarihinde 00.21-00.53 saatleri arasında Irak kuzeyi Sinat - Haftanin ve Metina bölgelerine, Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları ile hava harekatı düzenlenmiş; bölgede tespit edilen 5 hedef (Teröristlerin içinde bulunduğu sığınak ve kontrol noktası) ateş altına alınarak imha edilmiştir. Zayiat tespit çalışması sürmektedir. Görevlerini başarıyla icra eden savaş uçaklarımız emniyetle üslerine dönmüşlerdir" denildi.








Etiketler: Pkk  Ve  Daeş  Hedefleri  Vuruldu    haber

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