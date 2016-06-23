

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Genelkurmay Başkanlığı, Kuzey Irak ve Lice kırsalındaki PKK mevzileri ile Suriye'nin kuzeyindeki DAEŞ hedeflerinin vurulduğunu duyurdu.







TSK'dan yapılan açıklamada, "23 Haziran 2016 tarihinde 00.21-00.53 saatleri arasında Irak kuzeyi Sinat - Haftanin ve Metina bölgelerine, Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları ile hava harekatı düzenlenmiş; bölgede tespit edilen 5 hedef (Teröristlerin içinde bulunduğu sığınak ve kontrol noktası) ateş altına alınarak imha edilmiştir. Zayiat tespit çalışması sürmektedir. Görevlerini başarıyla icra eden savaş uçaklarımız emniyetle üslerine dönmüşlerdir" denildi.