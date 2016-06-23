PKK VE DAEŞ HEDEFLERİ VURULDU
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Genelkurmay Başkanlığı, Kuzey Irak ve Lice kırsalındaki PKK mevzileri ile Suriye'nin kuzeyindeki DAEŞ hedeflerinin vurulduğunu duyurdu.
TSK'dan yapılan açıklamada, "23 Haziran 2016 tarihinde 00.21-00.53 saatleri arasında Irak kuzeyi Sinat - Haftanin ve Metina bölgelerine, Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları ile hava harekatı düzenlenmiş; bölgede tespit edilen 5 hedef (Teröristlerin içinde bulunduğu sığınak ve kontrol noktası) ateş altına alınarak imha edilmiştir. Zayiat tespit çalışması sürmektedir. Görevlerini başarıyla icra eden savaş uçaklarımız emniyetle üslerine dönmüşlerdir" denildi.
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