

Van Valiliği, Başkale'ye yaklaşık 50 kilometre uzaklıkta bulunan İran sınırındaki Eşmepınar Mahallesi yakınında bulunan Eşmepınar Jandarma Karakoluna bir grup PKK'lı terörist tarafından dün saat 18.35'de yapılan saldırı ile ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, saldırının bomba yüklü araç, roketatar ve uzun namlulu silahlarla yapıldığı belirtilerek şöyle denildi:"İlimiz Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Eşmepınar Jandarma Karakol Komutanlığı'na 06 Ekim 2015 günü saat 18.35 sıralarında bölücü terör örgütü mensuplarınca, bomba yüklü araç patlatılarak, roketatar ve uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlenmiştir. Saldırıya görevli askerlerimizce anında ateşle karşılık verilmiş, çatışma sonucunda 14 personel hayati tehlike arz etmeyecek şekilde yaralanmıştır. Karakola ulaşan 112 ekiplerince yapılan ilk müdahaleyi müteakip yaralı askerler, helikopterle Van YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi'ne ve Van Asker Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alınmıştır. Çıkan çatışmada 1 terörist silahı ve telsiziyle birlikte ölü olarak ele geçirilmiştir.Olayla ilgili tahkikat yürütülmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."