PKK ÜYELİĞİNDEN ARANAN HDP'Lİ KADIN PARTİ MECLİSİ ÜYESİ SAMANLIKTA YAKALANDI
Çanakkale'de terör örgütü PKK/KCK'ya üye olmak suçundan aranan HDP eski parti meclis üyesi M.E., samanlıkta saklanırken yakalandı.
SAMANLIKTA YAKALANDI
Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, terör örgütü PKK/KCK'ya üye olmak suçundan aranan M.E.'yi, bugün merkez'e bağlı Sarıcaeli Köyü'nde, Ş.A.'ya ait olduğu belirtilen samanlıkta saklanırken yakaladı.ANKARA'YA GÖNDERİLECEK
Gözaltına alınan M.E., Çanakkale Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi. M.E.'nin, jandarmadaki işlemlerinin ardından soruşturmanın yürütüldüğü Ankara'ya gönderileceği kaydedildi.
Kaynak: haberinburada
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