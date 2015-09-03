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PKK üç şehirde saldırdı: 5 polis yaralı !

PKK ÜÇ ŞEHİRDE SALDIRDI: 5 POLİS YARALI !

Mardin'deki saldırıda 2 Özel Harekât polisi yaralanırken, Elazığ'da yaralanan üç polis hastaneye kaldırıldı.

Tarih : 03 Eylül 2015, 08:00
Puan Ver : Pkk Üç Şehirde Saldırdı: 5 Polis Yaralı !(6/10)3


Terör örgütü PKK, dün akşam saatlerinde Hakkâri, Elazığ ve Mardin'de güvenlik güçlerine saldırı düzenledi.



Mardin'deki saldırıda 2 Özel Harekât polisi yaralanırken, Elazığ'da yaralanan üç polis hastaneye kaldırıldı. Alınan bilgilere göre, Mardin'in Derik ilçesinde görevli Özel Harekât polislerinin görev dönüşünde yola döşenen mayın patladı. Zırhlı aracın içinde bulunan 2 polis yaralandı.








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