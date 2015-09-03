PKK ÜÇ ŞEHİRDE SALDIRDI: 5 POLİS YARALI !
Mardin'deki saldırıda 2 Özel Harekât polisi yaralanırken, Elazığ'da yaralanan üç polis hastaneye kaldırıldı.
Terör örgütü PKK, dün akşam saatlerinde Hakkâri, Elazığ ve Mardin'de güvenlik güçlerine saldırı düzenledi.
Mardin'deki saldırıda 2 Özel Harekât polisi yaralanırken, Elazığ'da yaralanan üç polis hastaneye kaldırıldı. Alınan bilgilere göre, Mardin'in Derik ilçesinde görevli Özel Harekât polislerinin görev dönüşünde yola döşenen mayın patladı. Zırhlı aracın içinde bulunan 2 polis yaralandı.
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar