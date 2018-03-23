Sincar'a operasyon sinyalinin ardından PKK'dan Sincar'dan çekildikleri açıklaması geldi. Güvenlik kaynakları açıklamayı, Türkiye'ye yabancı kamuoyu baskısı oluşturmak için yapılan bir manevra olarak nitelendirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "PKK'nın ikinci Kandil'i" olarak nitelendirilen Sincar'a operasyon sinyali vermesinin ardından, örgüt buradan çekileceğini açıkladı. Güvenlik kaynakları açıklamayı, Türkiye Sincar'a müdahale etmesin diye, yabancı kamuoyu baskısı oluşturmak için yaptığını belirtti.

YBŞ ADI ALTINDA VARLIĞINI SÜRDÜRECEK

Çünkü PKK, Sincar'daki varlığını, aynen Suriye'deki YPG gibi YBŞ adı altında "ezidileri koruma" kılıfıyla sürdürüyor. PKK'lıların bir kısmı bölgeden göstermelik olarak çekilse bile, YBŞ "yerel güçler" sıfatıyla bölgede kalmaya devam edecek.

TÜRKİYE'NİN MÜDAHALESİNE ENGEL OLMAK İÇİN YALAN SÖYLÜYOR

Dolayısıyla PKK'nın bu açıklamayı, Türkiye'nin Afrin'e müdahale ettiği gibi Sincar'a da müdahale etmesini engellemek ve yabancı kamuoyu baskısı oluşturmak için yaptığı düşünülüyor.

"YBŞ EZİDİLERİ DEAŞ'TAN KORUMAK İÇİN SİNCAR'DA KALDI" DENECEK

Plana göre teröristler, yabancı basına birkaç kare fotoğraf ve demeç verecek, PKK'nın Sincar'da varlığının kalmadığı, YBŞ'nin de, kendilerini DEAŞ'tan korumaya çalışan Ezidilerden oluşan yerel bir güç olduğu vurgulanacak. Böylece, Türkiye'nin Sincar'a yönelik müdahalesinin, DEAŞ'ı korumak ve güçlendirmek amacını taşıdığı propagandasını yapacaklar.

YBŞ İÇİNDE KOMUTAN SEVİYESİNDE PKK'LILAR VAR

Daha önce, Kandil'den gelen yüzlerce terörist, önce yerel halktan zorla askere alımlar yaptı, sonra bunlara silahlı eğitim verdi. YBŞ içinde "komutan" seviyesinde PKK'lıları da görevlendirdiler. PKK, Ezidileri de zorla örgüte aldı ve Karşı çıkan Ezidi liderlerini ya öldürdü, ya da sürgüne gönderdi.

SİNCAR'DAN KAÇAN EZİDİLER TÜRKİYE'DE

Sincardan kaçan bazı Ezidiler, Halihazırda sığınmacı olarak Türkiye'deki bazı illerde barınmaktadır.

KARŞI ÇIKAN EZİDİ'LER ÖLDÜRÜLDÜ

PKK'nın Ezidileri zorla askere aldığı hatırlatılarak, "Kendisine karşı çıkan Ezidi liderlerini ya öldürmüş, ya da sürgüne göndermiştir. Sincar'dan kaçan bazı Ezidiler halihazırda sığınmacı olarak Türkiye deki bazı illerde barınmaktadır" denildi.

ERDOĞAN "BİR GECE ANSIZIN SİNCAR'A DA GİRERİZ" DEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Neresi o ikinci Kandil? Sincar. Eğer halledecekseniz siz halledin. Eğer halledemiyorsanız biz hemen bir gece ansızın Sincar'a da gireriz, oradaki PKK'lıları da temizleriz. Eğer dostsak, eğer kardeşsek bize gerekli kolaylığı sağlayacaksınız. Sizden önceki yönetimlere de bunları söyledik. Eğer bunları temizlemiyorsanız bize bırakın, PKK'yı da biz temizleyelim. Dediler ki 'Biz sıkıntıya düştüğümüzde durumu bildireceğiz.' O gün bugün hâlâ bildirecekler. Sayın Başbakanımız görüşüyor, biz görüşüyoruz. Ama çok daha bu iş uzarsa, yeni bir Zeytin Dalı da orada olur" dedi.

Kaynak: haberinburada