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Pkk Terör Örgütü Değil, Suriye'de Şam Onayı Şart
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pkk terör örgütü değil, suriye'de şam onayı şart

PKK TERÖR ÖRGÜTÜ DEĞİL, SURİYE'DE ŞAM ONAYI ŞART

Rusya Dışişleri Bakanlığı Dördüncü Avrupa Departmanı Başkanı Aleksandr Botsan-Harçenko PKK ile Suriye'deki uzantısı YPG'yi terörist örgütler olarak görmediklerini açıkladı.

Tarih : 09 Şubat 2017, 09:25
Puan Ver : Pkk Terör Örgütü Değil, Suriye'de Şam Onayı Şart(8/10)10


Rusya Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Aleksandr Botsan-Harçenko,  PKK ile Suriye'daki paravanı YPG'yi terörist olarak görmediklerini kaydetti. 



Rus basınına konuşan Botsan-Harçenko, "Rusya'da bu örgütler resmi olarak teröristler listesinde değil. Bu bir gerçek, durum böyle" dedi.



Yetkili, "Bunun yanında her somut olayı, faillerin suç düzeyine ilişkin araştırma sonuçlarına bağlı olarak terör eylemleri olarak değerlendiriyoruz" diye kaydetti.



FIRAT KALKANI'NA ŞAM ONAYI



Harçenko, Moskova'nın Suriye'de Türkiye'nin yürüttüğü Fırat Kalkanı operasyonuna ilişkin pozisyonunun değişmediğini, operasyonun Şam yönetiminin onayıyla düzenlenmesi gerektiğini söyledi.




Operasyon hakkında Rus basınına konuşan Harçenko, "Suriye'de yürütülen işbirliği çerçevesinde Türkiye'nin bu konudaki yaklaşımlarını düzelteceğini umuyorum" dedi.



 



kaynak:karar









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