PKK, TEK TARAFLI ATEŞKESİ SONA ERDİRDİ
PKK, 1 Kasım seçimlerinden önce alınan 'tek taraflı eylemsizlik' kararını sona erdirdiğini açıkladı. KCK'dan yapılan açıklamada "AKP seçimden sonra da bir savaş hükümeti olacağını ortaya koymuştur. Kuşkusuz HDP, Türkiye'deki bazı çevreler, yine dış güçler bir çatışmasızlık ortamı istemektedirler. Bu çağrılara her zaman anlam verdik. Çift taraflı bir ateşkese hazır olduğumuzu her zaman ortaya koyduk. Ancak AKP'nin mevcut politikaları ortamında eylemsizliği sürdürmek mümkün olmadığı gibi, bu politikalar ortamında bir çatışmasızlığın sağlanması da mümkün değildir" dendi.
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