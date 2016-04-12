

PKK'lı teröristler, Şırnak merkez ile Cizre, İdil ve Silopi, Mardin'in Nusaybin, Dargeçit ve Derik, Diyarbakır'ın Sur, Hakkari'nin Yüksekova ilçelerinde akla gelmeyecek yöntemlerle hain saldırılar gerçekleştiriyor. Teröristler, Taliban'ın Afganistan'da 2001 yılında ABD askerlerine karşı kullandığı bazı yöntemleri de kullanıyor. Güvenlik güçlerinden alınan bilgiler ve bölgede çekilen fotoğraflara yansıyan tuzaklama yöntemleri şöyle:







- Teröristler, amonyum nitrat, C4 ve RDX başta olmak üzere kullandıkları patlayıcıları mutfak, yangın ve sanayi tüplerine yerleştirirken, etkisini artırmak için de içlerine çivi, bilye ve demir parçaları koyuyor. Teröristler kablo düzenekleri ve elektronik devreler kullanarak bu bombaları tuzakladıkları yerlerde uzaktan kumandayla infilak ettiriyor.







Kuran'ı da tuzakladılar



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Patlayıcılar güvenlik güçlerinin geçiş güzergahlarına, evlerin bahçeleri ve kapıların arkasına, evlerde Kuranıkerim ile bazı dini kitapların altına, yatak ve beşiklere kadar her yere tuzaklıyor.







Taktik değiştirdiler







- Daha önce barikat ve çukurlara tuzakladıkları el yapımı patlayıcıları, güvenlik güçleri yaklaştığı anda infilak ettiren teröristler, bomba imha uzmanlarınca patlayıcıların uzaktan kontrollü şekilde etkisiz hale getirilmesinin ardından taktik değiştirdi. Teröristler, artık patlayıcıları barikat ve çukurların 2-3 metre önüne tuzaklayarak, güvenlik güçlerine haince saldırılar gerçekleştiriyor.







Üzerine ağaç dikiyorlar







- Teröristler, toprağın altına tuzakladıkları bombaların güvenlik güçlerince fark edilmemesi için başka yerden söktükleri fidan veya ağaçları bu alana dikiyor. Ya da çim tohumları ekiliyor. Böylece alanın tahribata uğramadığı izlenimi veriliyor.







Duvara bomba







- Teröristler son zamanlarda bazı binalarda kırdıkları duvarlara bomba yerleştirdikten sonra üzerini sıvayla kapatıyor.







- Mevzi olarak kullandıkları evlerin duvarlarına açtıkları mazgallardan ateş ediyor. Namlu ağzı alevinin güvenlik birimlerince görülmemesi için de mazgalların çapı küçük tutuluyor. Yerlerinin belirlenmemesi için deliklerden sadece bir kez ateş edip kaçan teröristler, saldırılarında “Dragunov”, “Zagros” ve “Kanas” marka keskin nişancı tüfekleri ve zırh delici mermiler kullanıyor.







- Uzun kablolar yerleştirdikleri noktalarda “patlayıcı bulunduğu” algısı oluşturarak, güvenlik güçlerinin kablonun devamını takip etmesini sağlamaya çalışan teröristler, bu sayede açık alana çıkan güvenlik güçlerine daha önce mevzilenen keskin nişancılar tarafından ateş açılmasını amaçlıyor.







Şaşırtma ateşi







- Teröristler, son zamanlarda sağdan ve soldan olmak üzere güvenlik güçlerine farklı iki noktadan taciz ateşi açıyor. Taciz ateşinin ardından evlerin altında kazdıkları tünellerden hızla hareket ederek orta noktada buluşan keskin nişancılar, “hedef şaşırtmaca” adını verdikleri yöntemle güvenlik güçlerine saldırıyor. Bu saldırı şeklinin Taliban'ın Afganistan'da 2001 yılında ABD askerlerine karşı kullandığı yöntemlerden olduğu belirtiliyor.







- Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi ile Şırnak'ta olduğu gibi sıkışan teröristler, operasyon bölgesinden kaçmak için kanalizasyon şebekelerini kullanıyor. Ayrıca, örgüt mensupları insansız hava araçlarının kendilerini görüntülemesini engellemek amacıyla siyah şemsiyeler kullanıyor. Teröristler, çatışmalarda ağır yaralanan örgüt mensuplarını güvenlik güçlerinin eline geçmesini engellemek için de infaz ediyor.