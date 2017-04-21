Tsk'dan Flaş Açıklama: Kandil Bombalandı
Bartın'daki Fetö/Pdy Davasında Karar
Türk Lirası Dolar Karşısında Kayıplarını Geri Aldı!
Selahattin Demirtaş, 6 Eylül'de Hakim Karşısına Çıkacak
İşte Fenerbahçe'nin Lens'e Son Teklifi
Asena Atalay Bu Kez Oğlunun Nafaka Davası Için Adliyede
Yerli Otomobilde Yol Haritası Belli Oldu
Diyabet, Cinsel Yaşamı Böyle Etkiliyor...
Avustralya'da Uçak Düştü: 3 Ölü
Beyaz Saray'da Flaş İstifa!
Korkunç! Eşini Ve 5 Yaşındaki Kızını Öldürüp İntihar Etti
Türkan Sarıkaya'nın Katiline Müebbet Hapis
Avrupa Birliği'nden Kamusal Alanlara Ücretsiz Wi-Fi!
Abd'den Rakka Açıklaması: 2 Kilometre Mesafedeyiz
Merkel'den Bir İncirlik Açıklaması Daha: Tartışmaya Açık Değil
Hdp'nin Yeni Myk Üyeleri Belirlendi
Erdoğan'dan Kabine Revizyonu Sorusuna Yanıt
Abd'den Rakka Açıklaması
Dolar Hızlı Düştü
Meteoroloji Den 2 İl İçin Kuvvetli Yağış Uyarısı

PKK ŞIRNAK'TA SALDIRDI


PKK ŞIRNAK'TA SALDIRDI
Tarih : 21 Nisan 2017, 11:52
Puan Ver : Pkk Şırnak'ta Saldırdı(6/10)3


DHA'nın haberine göre Uludere İlçesi Andaç Bölgesi'nde bu sabah operasyon yapan güvenlik güçleri ile teröristler arasında sıcak temas sağlandı.



Teröristlerin açtığı ilk ateşle 2 asker şehit olduğu, 2 asker de yaralandı.



İHA'nın haberine göre şehitlerden biri üsteğmen diğeri uzman çavuş rütbesi taşıyor.



Yaralı askerlerinse er rütbesinde olduğu bildirildi. Çatışma bölgesine takviye birlikler sevk edilirken, geniş çaplı operasyon başlatıldı.



 



kaynak:hürriyet








Etiketler: Pkk  Şırnak  Ta  Saldırdı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER