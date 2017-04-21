PKK ŞIRNAK'TA SALDIRDI
DHA'nın haberine göre Uludere İlçesi Andaç Bölgesi'nde bu sabah operasyon yapan güvenlik güçleri ile teröristler arasında sıcak temas sağlandı.
Teröristlerin açtığı ilk ateşle 2 asker şehit olduğu, 2 asker de yaralandı.
İHA'nın haberine göre şehitlerden biri üsteğmen diğeri uzman çavuş rütbesi taşıyor.
Yaralı askerlerinse er rütbesinde olduğu bildirildi. Çatışma bölgesine takviye birlikler sevk edilirken, geniş çaplı operasyon başlatıldı.
kaynak:hürriyet
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