





ŞIRNAK'ın Silopi İlçesi'nde termik santrale kömür çıkaran bir şantiyeyi basan bir grup PKK'lı terörist, 6 iş makinesini yaktıktan sonra 15 işçiyi kaçırdı. Aynı şantiyeyi 4 gün önce de basan PKK'lı teröristler iş makinelerini ateşe vermiş, kaçırdıkları 2 işçiyi ise daha sonra serbest bırakmıştı.







Dün İstanbul'da görevli polis memuru Vedat Kaya aile ziyareti için gittiği Mardin'den Muş'a geçerken Diyarbakır-Bingöl karayolunda PKK'lı teröristler tarafından kaçırıldı. Kaçırılan polis memurunun eşi ve çocuğu ise serbest bırakıldı. Öte yandan akşam saatlerinde Erzurum'da 1 ambulans ve 3 sağlık görevlisi kaçırıldı. Kaçırılan 3 sağlık çalışanı bu sabah serbest bırakıldı. Gece saatlerinde de Diyarbakır'ın Bismil İlçesi Emniyet Müdürlüğü binasına bombalı saldırı düzenledi.







Bu sabah ise Şırnak'ın Silopi İlçesi'nde 15 işçi PKK tarafından kaçırıldı.







Silopi'nin Görümlü ve Çalışkan beldeleri arasındaki Cudi Dağı'nda bulunan Silopi Elektrik A.Ş.'ye ait termik santrale kömür çıkartan özel bir şirketin şantiyesi bugün sabah saatlerinde bir grup PKK'lı tarafından basıldı. Şantiyede bulunan 6 iş makinesini yakan terörist grup daha sonra, şantiyedeki 15 işçiyi de yanlarına alarak uzaklaştı. Olayın duyulmasından sonra bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.







Aynı şantiyeyi 4 gün önce de basan PKK'lı teröristler iş makinelerini ateşe vermiş, kaçırdıkları 2 işçiyi ise daha sonra serbest bırakmıştı.