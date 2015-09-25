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PKK ŞIRNAK VE MARDİN'DE SALDIRDI: 6 ASKER YARALI


PKK ŞIRNAK VE MARDİN'DE SALDIRDI: 6 ASKER YARALI
Tarih : 25 Eylül 2015, 10:28
Puan Ver : Pkk Şırnak Ve Mardin'de Saldırdı: 6 Asker Yaralı(10/10)12


Teröristler tarafından Beytüşşebap ve Nusaybin ilçelerinde güvenlik güçlerine yönelik saldırılar düzenlendi. Teröristler, Beytüşşebap'ta İlçe Jandarma Komando Komutanlığı, Ayvalık Jandarma Tabur Komutanlığı ve Taşarası Jandarma Karakolu'na roketatar ve uzun namlulu silahlarla eş zamanlı saldırı düzenlendi. Saat 22.50 sıralarında gerçekleştirilen saldırılarda 4 asker yaralandı.

Nusaybin ilçesinde ise, bir grup terörist tarafından Gurin Karakolu'na roketatar ve uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendi. Burada da 1'i subay, 2 asker yaralandı.

Her iki ilçede de saldırıların ardından çatışma çıktı. Silah sesleri ile yankılanan bölgelerde çatışmalar sürüyor.








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