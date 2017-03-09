

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesut Barzani liderliğindeki Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Sincar Askeri Sorumlusu Serbest Lezgin, terör örgütü PKK'nın Peşmerge'ye saldırmak için büyük bir hazırlık içinde olduğunu öne sürdü.







Lezgin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "PKK, Şengal'de (Sincar) Peşmerge güçlerine saldırısının ardından Suriye'den bölgeye ağır silahlar sevk etmeye başladı. Yapılan hazırlıklara bakılırsa, PKK'nın büyük bir saldırı planı yaptığı ortaya çıkıyor." ifadelerini kullandı.







Terör örgütünün Sincar'a ağır silah sevk etmekle kalmadığını belirten Lezgin, "Elimizdeki bilgilere göre PKK, Şengal'de provokasyon ve kargaşa çıkarmak için yaklaşık bin ila bin 500 militan konuşlandırmış durumda." dedi.







kaynak:haberler