PKK, SİNCAR DAĞI'NDA TÜNEL KAZMAYA BAŞLADI
Irak'ın Musul vilayetine bağlı Sincar İlçe Kaymakamı Mehma Halil, terör örgütü PKK'nın bölgedeki varlığını güçlendirip, DEAŞ gibi tüneller kazmaya başladığını belirtti.
Terör örgütü PKK'nın bölgeden çekilmeyeceğine dönük sinyaller verdiğini aktaran Halil, AA muhabirine "PKK militanları son dönemlerde Şengal'deki (Sincar) kamplarını genişletip güçlendirmeye başladı. Bu gelişme de örgütün öyle kolay bir şekilde bölgeden çekilmeyeceğine işaret ediyor." dedi.
kaynak:milliyet
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