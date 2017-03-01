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pkk, sincar dağı'nda tünel kazmaya başladı

PKK, SİNCAR DAĞI'NDA TÜNEL KAZMAYA BAŞLADI

Irak'ın Musul vilayetine bağlı Sincar İlçe Kaymakamı Mehma Halil, terör örgütü PKK'nın bölgedeki varlığını güçlendirip, DEAŞ gibi tüneller kazmaya başladığını belirtti.

Tarih : 01 Mart 2017, 16:11
Puan Ver : Pkk, Sincar Dağı'nda Tünel Kazmaya Başladı(10/10)11


Terör örgütü PKK'nın bölgeden çekilmeyeceğine dönük sinyaller  verdiğini aktaran Halil, AA muhabirine "PKK militanları son dönemlerde  Şengal'deki (Sincar) kamplarını genişletip güçlendirmeye başladı. Bu gelişme de  örgütün öyle kolay bir şekilde bölgeden çekilmeyeceğine işaret ediyor." dedi. 



 



kaynak:milliyet








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