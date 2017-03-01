

Terör örgütü PKK'nın bölgeden çekilmeyeceğine dönük sinyaller verdiğini aktaran Halil, AA muhabirine "PKK militanları son dönemlerde Şengal'deki (Sincar) kamplarını genişletip güçlendirmeye başladı. Bu gelişme de örgütün öyle kolay bir şekilde bölgeden çekilmeyeceğine işaret ediyor." dedi.







kaynak:milliyet