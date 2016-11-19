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pkk şimdi yandı! terörle mücadelede 4 yeni adım

PKK ŞİMDİ YANDI! TERÖRLE MÜCADELEDE 4 YENİ ADIM

Hükümet önümüzdeki dönemde terörle mücadelede 4 yeni adım atmayı planlıyor.

Tarih : 19 Kasım 2016, 11:41
Puan Ver : Pkk Şimdi Yandı! Terörle Mücadelede 4 Yeni Adım(8/10)5


Sabah gazetesinin haberine göre  PKK'nın tamamen ortadan kaldırılmasına dönük bu adımlar içinde silahlı İHA sayısının artırılıp PKK ile askerin karşı karşıya getirilmemesi, askerin kış aylarında kışlasına çekilmemesi, PKK'nın yurtdışındaki örgütlenmesinin çökertilmesi gibi önlemler bulunuyor. Hükümetin, PKK ile mücadele kapsamında önümüzdeki günlerde uygulayacağı, Bakanlar Kurulu ve Ak Parti'nin MYK toplantılarında da ele alınan bu 4 adım şöyle:



İHA'LAR İMHA EDECEK

 Türkiye, silahlı İHA yapımına ağırlık verecek. Şu anda bir olan silahlı İHA sayısı önümüzdeki 2017 sonuna kadar 10'a çıkartılacak. Yerli sanayi tarafından üretilen silahlı İHA'lar önümüzdeki aylardan itibaren peyderpey teslim edilip güvenlik güçlerinin kullanımına sunulacak. Silahlı İHA'lar ile PKK'nın kırsaldaki yaşam alanları, kullandıkları mağaralar, çekiş yolları, lojistik merkezleri, sınırlar kontrol altına alınacak. Terör örgütüne hiçbir şekilde hareket alanı bırakılmayacak. Bunlardan daha da önemlisi asker ile PKK kırsalda karşı karşıya gelmeyecek, çatışmaya girmeyecek. Çünkü, İHA'lar teröristleri gördüğü anda Komuta Kontrol Merkezi'nden düğmeye basılacak ve ateş açılacak. Teröristler imha edilecek.



KIŞLAYA ÇEKİLMEYECEK

 TSK, bu kış bölgede kışlasına çekilmeyecek. Kırsaldaki kontroller devam edecek ve asker görünür olacak. Bu yöntemle, vatandaşın devlete olan bağının koparılmaması, PKK'nın bölge halkı üzerinde baskı kurmasının önlenmesi sağlanacak. Sürekli kontroller sağlandığı için PKK'lı teröristlerin bahar ayları ile birlikte geri dönmesinin önüne geçilecek. Ancak asker görünür olurken kesinlikle vatandaşın yaşam alanlarına müdahale etmeyecek, sıkıntı yaratabilecek bir şey yapmayacak. PKK ile yurtdışında mücadele yöntemleri üzerinde de duruluyor. Bu kapsamda özellikle Avrupa ülkelerindeki PKK'nın dernek ve vakıf gibi kuruluşlarının kirli para trafiği, buraların silahlı örgüt ile bağlantıları tek tek belgelenip dosyalar hazırlanacak.



 



kaynak:milliyet








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