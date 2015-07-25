PKK, SİLOPİ'DE 15 İŞÇİ KAÇIRDI !
Şırnak'ın Silopi İlçesi'nde termik santrale kömür çıkaran bir şantiyeyi basan bir grup PKK'lı terörist, 6 iş makinesini yaktıktan sonra 15 işçiyi kaçırdı.
Silopi'nin Görümlü ve Çalışkan beldeleri arasındaki Cudi Dağı'nda bulunan Silopi Elektrik A.Ş.'ye ait termik santrale kömür çıkartan özel bir şirketin şantiyesi bugün sabah saatlerinde bir grup PKK'lı tarafından basıldı.
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