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Pkk Sığınağında Isı Güdümlü Füze Bulundu
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PKK SIĞINAĞINDA ISI GÜDÜMLÜ FÜZE BULUNDU


PKK SIĞINAĞINDA ISI GÜDÜMLÜ FÜZE BULUNDU
Tarih : 21 Mart 2017, 09:10
Puan Ver : Pkk Sığınağında Isı Güdümlü Füze Bulundu(7/10)6


Lice ve Hani ilçeleri ile Bingöl sınırı arasında 5 Mart tarihinde başlatılan operasyon ile ilgili Diyarbakır Valiliği tarafından gece yarısı yapılan yazılı açıklamada, "Kulp, Lice, Hani ilçeleri kuzeyi ile Bingöl il hududu arasında barınan ve kış üslenmesine giren, aralarında üst düzey örgüt yöneticilerin de bulunduğu  değerlendirilen bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek üzere 05 Mart 2017 Pazar günü saat 05.00'den itibaren başlanılan Bayrak-41 Şehit J.Asb.Kd.Çvş. Tolga Topçuoğlu Müşterek Operasyonunun başarıyla devam ettiği belirtildi.



 



kaynak:türkiyegazetesi








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