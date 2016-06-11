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pkk sempatizanları 2 sokağa ses bombası attı

PKK SEMPATİZANLARI 2 SOKAĞA SES BOMBASI ATTI

Adana'da terör örgütü PKK sempatizanları, kendilerine destek vermeyen vatandaşların evlerinin bulunduğu farklı mahalledeki iki sokağa ses bombası attı. Polis şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Tarih : 11 Haziran 2016, 12:48
Puan Ver : Pkk Sempatizanları 2 Sokağa Ses Bombası Attı(5/10)3


Olay, terör örgütü PKK yandaşlarının sık sık korsan gösteri düzenlediği Seyhan ilçesi Şakirpaşa ve Denizli Mahallelerinde meydana geldi. İddiaya göre, terör örgütü yandaşları, kendilerine destek vermeyen vatandaşların evlerinin bulunduğu sokağa eş zamanlı olarak ses bombası attı. Büyük gürültü ile patlayan ses bombaları nedeniyle vatandaşlar korku yaşadı. Şüpheliler ise plakasız motosiklet ile olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri başta olmak üzere çok sayıda polis sevk edildi. Geniş güvenlik önlemi alan polis, ses bombalarının patladığı yerde inceleme yaptı. Patlayan ses bombası nedeniyle bir otomobilde hasar meydana geldiği öğrenildi.

Polis, ses bombası atarak vatandaşların huzurunu bozmaya çalışan terör örgütü PKK sempatizanlarının yakalanması için çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.








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