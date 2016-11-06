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PKK saldırılarınd hakkari'de 6 asker yaralandı !

PKK SALDIRILARIND HAKKARİ'DE 6 ASKER YARALANDI !

Hakkari'deki PKK saldırılarında 1 asker mayına bastı, 5 asker havan saldırısında yaralandı.

Tarih : 06 Kasım 2016, 18:10
Puan Ver : Pkk Saldırılarınd Hakkari'de 6 Asker Yaralandı !(7/10)6


Hakkari'nin Çukurca ile Yüksekova ilçeleri arasında bulunan Hisar Dağı bölgesindeki operasyon sırasında mayına basan 1 asker yaralandı. Aynı bölgede PKK'lı teröristler tarafından yapılan havan saldırısında ise 5 asker yaralandı.



Hakkari'nin Çukurca İlçesi'nde PKK'lı teröristlere yönelik sürdürülen operasyonlar aralıksız sürüyor. Bugün öğlen saatlerinde Çukurca'nın doğusu ile Yüksekova arasındaki Hisar Dağı bölgesinde operasyonda olan güvenlik güçleri arasında bulunan bir asker, mayına basarak yaralandı. Ayın bölgede bulunan askerlere PKK'lı teröristler, Kuzey Irak tarafından havanla saldırdı.








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