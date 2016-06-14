O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

pkk saldırdı, anında karşılık verildi

PKK SALDIRDI, ANINDA KARŞILIK VERİLDİ

Uludere'deki üs bölgesine yapılan saldırıya anında karşılık verildi. Silopi'de askeri aracın geçişi sırasında el yapımı patlayıcı ile saldırı düzenlendi.

Tarih : 14 Haziran 2016, 16:41
Puan Ver : Pkk Saldırdı, Anında Karşılık Verildi(6/10)3


Genelkurmay Başkanlığı, dün Şırnak Uludere'de üs bölgesine Kuzey Irak'taki PKK'lı teröristler tarafından silahlı saldırı gerçekleştirildiğini ve saldırıya anında karşılık verildiğini açıkladı.



Öte yandan Genelkurmay Başkanlığı, dün Şırnak Silopi'de PKK'lı teröristler tarafından askeri aracın geçişi esnasında gerçekleştirilen el yapımı patlayıcılı saldırı gerçekleştirildiğini ve saldırıda hasar ve zayiatın meydana gelmediğini açıkladı.








Etiketler: Pkk  Saldırdı  Anında  Karşılık  Verildi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER