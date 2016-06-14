PKK SALDIRDI, ANINDA KARŞILIK VERİLDİ
Uludere'deki üs bölgesine yapılan saldırıya anında karşılık verildi. Silopi'de askeri aracın geçişi sırasında el yapımı patlayıcı ile saldırı düzenlendi.
Genelkurmay Başkanlığı, dün Şırnak Uludere'de üs bölgesine Kuzey Irak'taki PKK'lı teröristler tarafından silahlı saldırı gerçekleştirildiğini ve saldırıya anında karşılık verildiğini açıkladı.
Öte yandan Genelkurmay Başkanlığı, dün Şırnak Silopi'de PKK'lı teröristler tarafından askeri aracın geçişi esnasında gerçekleştirilen el yapımı patlayıcılı saldırı gerçekleştirildiğini ve saldırıda hasar ve zayiatın meydana gelmediğini açıkladı.
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