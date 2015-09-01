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PKK PUSUSU KURDU 1 POLİS ŞEHİT EDİLDİ !


PKK PUSUSU KURDU 1 POLİS ŞEHİT EDİLDİ !
Tarih : 01 Eylül 2015, 10:58
Puan Ver : Pkk Pususu Kurdu 1 Polis Şehit Edildi !(9/10)7


IĞDIR'ın Karakoyunlu ilçe merkezinde PKK'lı teröristler, "Orada şüpheli 2 kişi var" diye haber yollayarak çağırdıkları polis memurunu kaleşnikof marka otomatik tüfekle tarayarak şehit ettiler.



Iğdır'ın Karakoyunlu ilçesindeki çatışmada yaralanan polis memuru şehit oldu. Teröristlerin şehir merkezinde bir pastanede poğaça yediği ve bu sırada olayın yaşandığı öğrenildi.








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