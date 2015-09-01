

IĞDIR'ın Karakoyunlu ilçe merkezinde PKK'lı teröristler, "Orada şüpheli 2 kişi var" diye haber yollayarak çağırdıkları polis memurunu kaleşnikof marka otomatik tüfekle tarayarak şehit ettiler.







Iğdır'ın Karakoyunlu ilçesindeki çatışmada yaralanan polis memuru şehit oldu. Teröristlerin şehir merkezinde bir pastanede poğaça yediği ve bu sırada olayın yaşandığı öğrenildi.