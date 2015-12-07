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PKK, OSMANLI ESERİ TARİHİ CAMİYİ YAKTI!


PKK, OSMANLI ESERİ TARİHİ CAMİYİ YAKTI!
Tarih : 07 Aralık 2015, 13:47
Puan Ver : Pkk, Osmanlı Eseri Tarihi Camiyi Yaktı!(10/10)9


Alınan bilgiye göre, terör örgütü mensuplarına yönelik operasyonların sürdüğü, sokağa çıkma yasağı uygulanan 6 mahalleden biri olan Fatihpaşa Mahallesi'ndeki Fatihpaşa Camisi'nde (Kurşunlu Camisi) sabah saatlerinde yangın çıktı.



Teröristlerce atılan el yapımı patlayıcı nedeniyle çıktığı tahmin edilen ve kısa sürede büyüyen yangına müdahale için bölgeye gönderilen itfaiye ve polis ekiplerine örgüt mensuplarınca ateş açıldı. Teröristlerin saldırılarının sürmesi nedeniyle ekiplerin müdahalede bulunamadığı yangında, tarihi caminin büyük oranda zarar gördüğü öğrenildi.








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