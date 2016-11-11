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pkk operasyonunda gözaltına alınan 25 şüpheli adliyeye böyle girdi!

PKK OPERASYONUNDA GÖZALTINA ALINAN 25 ŞÜPHELİ ADLİYEYE BÖYLE GİRDİ!

Antalya'da, balıkçı barınağında meydana gelen patlama sonrası PKK/KCK terör örgütü üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 25 kişi, adliyeye sevk edildi.

Tarih : 11 Kasım 2016, 16:06
Puan Ver : Pkk Operasyonunda Gözaltına Alınan 25 Şüpheli Adliyeye Böyle Girdi!(6/10)7


Antalya- Kemer karayolundaki balıkçı barınağında 14 Ekim günü meydana gelen patlama sonrası Antalya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri operasyon başlattı. Antalya merkezli Diyarbakır, Batman, Şırnak, Manisa, Ankara ve İstanbul'da yapılan eş zamanlı baskınlarda, PKK/KCK terör örgütü üyesi olduğu iddiasıyla 25 şüpheli gözaltına alındı.



Örgütün cezaevi kuryeliğini yaptığı iddia edilen 1 avukatın da aralarında yer aldığı 25 şüpheli, ifade alma işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün öğle saatlerinde adliyeye sevk edildi. Polisin geniş güvenlik önlemi altında adliyeye getirilen şüpheliler, kendilerini alkışlayan yakınlarına 'zılgıt' atarak karşılık verdi.



 



kaynak:milliyet








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