PKK OPERASYONUNDA 5 TUTUKLAMA
Terörle Mücadele Şubesi polisleri tarafından dün şafak vakti, özel harekat ve jandarmanın da katılımıyla birçok adrese eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 15 kişi, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık tarafından ifadeleri alınan şüphelilerden 10'u serbest bırakılırken, 5 şüpheli ise sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.
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