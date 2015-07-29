O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

PKK OPERASYONUNDA 5 TUTUKLAMA


PKK OPERASYONUNDA 5 TUTUKLAMA
Tarih : 29 Temmuz 2015, 11:30
Puan Ver : Pkk Operasyonunda 5 Tutuklama(7/10)7


Terörle Mücadele Şubesi polisleri tarafından dün şafak vakti, özel harekat ve jandarmanın da katılımıyla birçok adrese eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 15 kişi, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık tarafından ifadeleri alınan şüphelilerden 10'u serbest bırakılırken, 5 şüpheli ise sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.








Etiketler: Pkk  Operasyonunda  5  Tutuklama    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER