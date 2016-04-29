PKK OPERASYONUNDA 15 KİŞİ TUTUKLANDI
Bingöl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 26- 27 Nisan tarihlerinde Bingöl, Diyarbakır, Ağrı, Tekirdağ ve Bitlis olmak üzere 5 ilde PKK terör örgütüne yönelik düzenlediği operasyonda, aralarında öğrenci, öğretmen ve memurların da bulunduğu toplam 18 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 3'ü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde yapılan sorgularının ardından serbest bırakıldı. 15 şüpheli ise Adliye'ye sevk edildi. 15 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza mahkemesinde 'terör örgütü üyesi olmak' suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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