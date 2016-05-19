PKK OPERASYONU 3 KİŞİ TUTUKLANDI !
Ağrı'nın Doğubayazıt İlçesi'nde polisin PKK terör örgütüne yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 3 kişi, çıkartıldıkları mahkemece tutuklandı.
Bugün şafak vakti, aralarında özel harekat polislerinin de bulunduğu güvenlik güçleri çok sayıda eve eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan baskınlarda, PKK terör örgütüne üye oldukları iddia edilen 3 kişi gözaltına alındı.
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