PKK, O BAŞKANI SERBEST BIRAKTI!
TUNCELİ'nin Mazgirt İlçesi'nde 29 Ağustos günü PKK'lılar tarafında kaçırılan Ak Parti Mazgirt İlçe Başkanı Süleyman Canpolat, bugün serbest bırakıldı.
PKK'lılar 29 Ağustos günü Mazgirt İlçesi yakınlarında kestikleri yolda Ak Parti Mazgirt İlçe Başkanı Süleyman Canpolat'ı kaçırmıştı. Canpolat, bugün saat 16.00 sıralarında Pülümür Vadisi içindeki Alacak Mevkii'nde aralarında HDP Tunceli Milletvekilleri Ali Can Önlü, Edibe Şahin'in de bulunduğu heyete teslim edildi.
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