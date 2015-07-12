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PKK MİNİBÜSÜ TARADI: 1 ÖLÜ


PKK MİNİBÜSÜ TARADI: 1 ÖLÜ
Tarih : 12 Temmuz 2015, 18:38
Puan Ver : Pkk Minibüsü Taradı: 1 Ölü(6/10)6


Göle ilçesinde geçen 9 Temmuz günü PKK'lıların gasp ettiği Göle Belediyesine ait aracı almak ve su kesintisini gidermek üzere bölgede operasyon yapan jandarma birliğine bugün sabah 08.30 sıralarında teröristler ateş açtı. Jandarmanın karşılık vermesiyle çatışma çıktı. Çatışma sırasında olay yerine yaklaşan ve içinde 4 kişinin bulunduğu minibüs PKK'lılar tarafından uzun namlulu silahlarla tarandı. Minibüste bulunan ve HDP'li oldukları ileri sürülen 65 Yaşındaki Kanber Morkoç hayatını kaybederken, Sabri Morkoç ve Altan Akın ise yaralandı. Kimliği öğrenilemeyen minibüs şoförü ise saldırıdan yara almadan kurtuldu.








Etiketler: Pkk  Minibüsü  Taradı  1  Ölü    haber

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