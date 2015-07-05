

Ağrı Emniyet Müdürlüğü ile Jandarma ekipleri, Doğubayazıt ilçe merkezi ve ilçeye bağlı köylerde geçen 3 Temmuz günü eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, PKK adına sözde mahkeme kurdukları önesürülen Tutuklu Ailelerle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (TUHAYD-DER) İlçe Temsilcisi Mehmet B., DTK Doğubayazıt delegesi Ziya Ö., DBP eski İlçe Eşbaşkanı Cemil R. ile HDP'li İbrahim B., Mehmet K., Baran Ç. gözaltına alındı.







Gözaltına alınanlar Uluyol Polis Karakolu'ndaki ifadelerinin ardından adliyeye çıkarıldı. Gözaltıları protesto etmek için nöbetçi eczane ve fırınların dışında kepenklerin kapalı olduğu ilçede 6 kişi sıkı güvenlik önlemleri altında dün saat 10.00 sıralarında adliyeye getirildi. 16 saat süren sorgulamanın ardından, Mehmet K., savcılık ifadesi ardından serbest bırakılırken diğer 5 kişi tutuklanma istemiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Mehmet B., Ziya Ö., Cemil R. İbrahim B. ile Baran Ç. 'örgüt üyeliği, örgüt propagandası ve Anayasal düzeni bozmaya teşebbüs' suçundan tutuklanarak Ağrı M Tipi Kapalı cezaevi'ne gönderildi. Mahkeme boyunca aileler adliye önünde beklerken polis de adliye ve çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı.







Öte yandan gün boyunca kepenklerin kapalı olduğu ilçede gece saatlerinde kimliği belirsiz kişi veya kişilerce bir özel dersaneye ses bombası atıldı.