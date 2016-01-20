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pkk kuryesi kadına 6 yıl 3 ay hapis

PKK KURYESİ KADINA 6 YIL 3 AY HAPİS

Şırnak Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 5 Mayıs 2015'te habur Sınır Kapısından Türkiye'ye giriş yapan 55 yaşındaki Hatice Y'nin üzerinde "güvenlik güçlerine yönelik eylem yapılacağına ilişkin not bulunduğu" ihbarı üzerine harekete geçti.

Tarih : 20 Ocak 2016, 13:26
Puan Ver : Pkk Kuryesi Kadına 6 Yıl 3 Ay Hapis(6/10)6


Şırnak Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 5 Mayıs 2015'te habur Sınır Kapısından Türkiye'ye giriş yapan 55 yaşındaki Hatice Y'nin üzerinde "güvenlik güçlerine yönelik eylem yapılacağına ilişkin not bulunduğu" ihbarı üzerine harekete geçti.



Ekipler, kadının çantasında yaptıkları aramada astarın içerisine gizlenmiş ve bantlı halde bulunan örgütsel doküman ele geçirdi. Gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen Hatice Y. tutuklandı.



Dokümanda şu ifadeler yer aldı: "Rezan ve Hogır'a. Merhaba, umarım her açıdan durumunuz iyidir. Bizler de genel olarak iyiyiz. Arkadaşların aktardığına göre bağlantıya çıkmışsınız ancak biz görüşemedik. Bundan sonra düzenli olarak her gün bağlantıda olacağız. Muhabere saatlerinde bizlere ulaşabilirsiniz. Size yeni şifreyi gönderiyorum. Bundan sonra bunu kullanacağız. Ayrıca sizden haber bekliyoruz. Genel duruma ilişkin bir bilgilendirme yazarsanız iyi olur. Orada çalışmaya başladınız mı? Koşullarınız nasıl? İçerideki arkadaşlarla bağlantınız var mı? Kısaca genel duruma ilişkin bize yazarsınız. Kurye sorununuz varsa saha yürütmesi veya Rojhat üzeri not gönderirsiniz. Çalışmalarınızda üstün başarılar dilerim."



Tutuklu sanık Hatice Y. ifadesinde uzun süredir haber alamadığı iki oğlunu bulmak amacıyla tek başına Irak'a gittiğini ve daha sonra taksi ile Kandil Dağına çıktığını ileri sürdü.








Etiketler: Pkk  Kuryesi  Kadına  6  Yıl  3  Ay  Hapis    haber

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