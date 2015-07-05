

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Şırnak'ın Uludere ilçesinde bölücü terör örgütü mensubu bir grup terörist tarafından Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığı unsurlarına Doçka makineli tüfekle silahlı saldırıda (taciz ateşi) bulunulduğu belirtilerek, teröristlere derhal ateşle karşılık verilmesi üzerine terörist ateşlerinin kesildiği kaydedildi. Silahlı saldırıda herhangi zayiat ve hasar meydana gelmediği ifade edilen açıklamada, bölgede gözetleme faaliyetlerine devam edildiği bildirildi.







Ayrıca bölücü terör örgütü mensubu bir teröristin Şanlıurfa Ceylanpınar'da Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı 3. Hudut Alay Komutanlığı unsurlarına, 2'si kadın 6 teröristin ise Şırnak Silopi'de güvenlik güçlerine silahsız ve teçhizatsız olarak teslim olduğu kaydedildi.