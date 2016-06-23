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PKK KOMUTANI KARAYILAN'DAN BELEDİYE TEHDİDİ


PKK KOMUTANI KARAYILAN'DAN BELEDİYE TEHDİDİ
Tarih : 23 Haziran 2016, 13:17
Puan Ver : Pkk Komutanı Karayılan'dan Belediye Tehdidi(7/10)4


Demokratik Bölgeler Partili (DBP) belediyelere, ‘PKK'ya para yardımı yapması' gerekçesiyle kayyum atanması için yasal zemin hazırlanmasıyla ilgili konuşan PKK Yürütme Komitesi üyesi Murat Karayılan, “Belediyelere el koyarlar ve yerine kimi belediye başkanı yaparlarsa onu hedef alırız” dedi.



ANF'nin haberine göre Sterk Tv'de yayınlanan programda soruları yanıtlayan Halk Savunma Merkez Karargahı komutanlarından Karayılan, Türk devletinin Kürt düşmanlığı yaptığını belirterek, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı ‘yeni dönemin Saddam'ı' olarak tanımladı.



DBP'li belediyelere kayyum atanmasıyla ilgili konuya değinen Karayılan, AKP'nin savaşı genişlettiğini savundu: “Yani onlar artık savaşı genişletmek istiyorlar ve bunu bize dayatıyorlar. Var olan köprülerin hepsini uçuruyorlar. Tabii ki biz de gereken cevabı veririz. Bunu açıkça söylüyorum, kimi belediye başkanı yaparlarsa onu hedefleriz.”

‘Apo özgürleşene kadar savaşın durması mümkün değil'



Karayılan'a programda, Başbakan Binali Yıldırım'ın “Terör örgütünün bugünlerde ‘Görüşebiliriz, silahları bırakabiliriz, konuşalım' gibi doğrudan, dolaylı haberleri geliyor. Onların uzantılarından bize böyle haberler geliyor. Konuşacak hiçbir şey yok” sözleri de hatırlatıldı.



Karayılan, Yıldırım'ın sözlerine şöyle karşılık verdi: “Yalan söylüyorlar. Sanki biz zayıflamışız da görüşmek için onlara haber göndermişiz izlenimi yaratmaya çalışıyorlar. Her şeyden önce şuan Kürdistan'da soykırım vardır, jenosit vardır. Kürdistan'da jenosit uygulayan bir güce biz nasıl, ‘Gel seninle oturalım' diyebiliriz? Bazı uluslararası güçler ve dost çevreler çağrıda bulunuyorlar. ‘Bu savaş nereye kadar devam edecek' diye soruyorlar. Biz barışçıl çözüme açığız. Ama şartlarımız var: Önder Apo özgürleşene kadar bu savaşın durması mümkün değildir.“








Etiketler: Pkk  Komutanı  Karayılan  Dan  Belediye  Tehdidi    haber

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