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Pkk, Kerkük'te Sipere Yatınca Dışişleri Devreye Girdi: Irak'la İşbirliğine Hazırız
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PKK, Kerkük'te Sipere Yatınca Dışişleri Devreye Girdi: Irak'la İşbirliğine Hazırız

PKK, KERKÜK'TE SİPERE YATINCA DIŞİŞLERİ DEVREYE GİRDİ: IRAK'LA İŞBİRLİĞİNE HAZIRIZ

Terör örgütü PKK'nın Kerkük'te yığınak yapmasına Türkiye'den sert tepki geldi. Dışişleri'nin açıklamasında, "PKK mevcudiyetinin sonlandırılması için Irak ile her türlü işbirliğine hazırız." denildi.

Tarih : 16 Ekim 2017, 14:30
Puan Ver : Pkk, Kerkük'te Sipere Yatınca Dışişleri Devreye Girdi: Irak'la İşbirliğine Hazırız(10/10)6

Dışişleri Bakanlığı, Irak'ın Kerkük'e başlattığı operasyonla ilgili açıklama yaptı. Dışişleri'nden yapılan açıklamada, "Irak topraklarındaki PKK mevcudiyetinin sonlandırılması bağlamında Irak Hükümeti ile her türlü işbirliğine hazır olduğumuzun altını çiziyoruz." denildi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde:

"IRAK 'IN ATTIĞI ADIMLARI YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ"

"IKBY'nin Irak Anayasasını ihlal etmek suretiyle gayrımeşru şekilde düzenlediği referandum sonrasında Irak Hükümeti'nin ülkenin toplumsal mozaiğinin bir modelini oluşturan ve tarih boyunca Türkmen soydaşlarımızın yurdu olan Kerkük şehrinde anayasal egemenliğini tesis etmek üzere attığı adımları yakından takip ediyoruz.

Irak Hükümeti'nin Kerkük'te PKK terör örgütü elemanlarına müsamaha gösterilmeyeceğine, bunların mobilize edilmesinin savaş ilanı telakki edileceğine ilişkin açıklamasını memnuniyetle karşılıyoruz.

"VAHİM YANLIŞLARA BİR YENİSİNİ EKLEMEMESİ YÖNÜNDE IKBY'Yİ İKAZ EDİYORUZ"

IKBY'yi son dönemde yaptığı vahim yanlışlara bir yenisini eklememesi yönünde ikaz ediyoruz. Kerkük'te toplumsal huzur ve barışı bozmaya yeltenebilecek PKK terör örgütünün bu bölgede melce bulmasına vesile olanlar tarafımızdan da sorumlu tutulacaktır.

"IRAK HÜKÜMETİ İLE HER TÜRLÜ İŞBİRLİĞİNE HAZIRIZ"

Bu vesileyle, Irak'ın siyasi birliğinin ve toprak bütünlüğünün korunmasına atfettiğimiz önemi bir kez daha vurguluyoruz. Irak topraklarındaki PKK mevcudiyetinin sonlandırılması bağlamında Irak Hükümeti ile her türlü işbirliğine hazır olduğumuzun altını çiziyoruz.

Türkiye, ülkede kalıcı barış ve istikrarın tesis edilebilmesini teminen atacağı adımlarda Irak Hükümeti'nin yanında yer alacaktır."

PKK'LILAR SOKAK BAŞLARINDA

Peşmerge'den ağır silah alan terör örgütü PKK'lı militanların ise ellerindeki silahlar ve bindikleri hummerlarla kent merkezinde tur attıkları görülüyor. PKK'lıların Peşmerge'nin çekildiği kent merkezindeki bazı sokak başlarını tuttuğu, ellerine silah alan gönüllü Kürt sakinleri yönlendirdiği iddia ediliyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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