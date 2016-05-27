

Bölgedeki askeri kaynaklardan alınan bilgiye göre, 26 Mayıs 2016 Perşembe günü Mardin-Yeşilli ilçesi Merkez Bahçebaşı Mahallesi Muhtarı Memet Acu evinden ayrıldıktan sonra saat 18.00 sıralarında yolda bölücü terör örgütü tarafından durdurularak kaçırıldı ve aracı gasp edildi.



Saat 23.30 sıralarında ise Bahçebaşı Mahallesine 3-4 km mesafede eski Savur yolu üzerinde, Memet Acu'ya ait yanmış bir araç ve içerisinde yanmış şekilde bir insan cesedi bulundu. Yanan aracın arka tarafında asfalt üzerine sprey boya ile “PKK YP” yazıldığı görüldü. Olayın aydınlatılmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. Acu'nun naaşı, otopsi yapılmak üzere Mardin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Askeri kaynaklar, medyada bölücü terör örgütünün kullandığı taktik ve teknikleri IŞİD'den öğrendiği yer aldığını hatırlatarak bu olaydan da görüldüğü üzere, bölücü terör örgütünün sadece silahlı saldırıyı değil, barbarca insan katletmenin farklı usullerini de IŞİD'den öğrendiğine dikkat çekti.