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pkk iran plakalı 5 tır'ı yaktı!

PKK İRAN PLAKALI 5 TIR'I YAKTI!

Van'ın Çaldıran ilçesinde terör örgütü PKK mensupları durdurdukları 5 tırı yaktı.

Tarih : 16 Haziran 2016, 15:27
Puan Ver : Pkk İran Plakalı 5 Tır'ı Yaktı!(8.3/10)7


Van'ın Çaldıran ilçesinde terör örgütü PKK mensupları  durdurdukları 5 tırı yaktı. Alınan bilgiye göre, Çaldıran-Doğubayazıt karayolu Soğuksu köyü  yakınlarında yol kesen bir grup terörist, bazı araçları durdurdu.



Sürücüleri indirdikten sonra biri İran plakalı 5 tırı ateşe veren  terör örgütü PKK mensupları, olay yerinden kaçtı.



Bölgeye çok sayıda zırhlı araç sevk edilirken, teröristlerin  yakalanması için hava destekli operasyon başlatıldı.



Bölgeye araç giriş ve çıkışları, güvenlik gerekçesiyle kontrollü  yapılıyor.



Aynı bölgede 24 Mayıs'ta terör örgütü mensuplarınca 10 tırın yakılması  olayına müdahale etmek amacıyla bölgeye giden zırhlı araçtaki 6 asker,  teröristlerce önceden yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi  sonucu şehit olmuş, 2 asker yaralanmıştı.








Etiketler: Pkk  İran  Plakalı  5  Tır  I  Yaktı    haber

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