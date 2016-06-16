

Van'ın Çaldıran ilçesinde terör örgütü PKK mensupları durdurdukları 5 tırı yaktı. Alınan bilgiye göre, Çaldıran-Doğubayazıt karayolu Soğuksu köyü yakınlarında yol kesen bir grup terörist, bazı araçları durdurdu.







Sürücüleri indirdikten sonra biri İran plakalı 5 tırı ateşe veren terör örgütü PKK mensupları, olay yerinden kaçtı.







Bölgeye çok sayıda zırhlı araç sevk edilirken, teröristlerin yakalanması için hava destekli operasyon başlatıldı.







Bölgeye araç giriş ve çıkışları, güvenlik gerekçesiyle kontrollü yapılıyor.







Aynı bölgede 24 Mayıs'ta terör örgütü mensuplarınca 10 tırın yakılması olayına müdahale etmek amacıyla bölgeye giden zırhlı araçtaki 6 asker, teröristlerce önceden yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olmuş, 2 asker yaralanmıştı.