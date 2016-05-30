

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, yeni hükümetin Cumhurbaşkanı erdoğan başkanlığında yaptığı son Bakanlar Kurulu toplantısında alınan kararları yazdı. Selvi'nin kaleme aldığı detaylara göre PKK ile mücadelede yeni bir konsepte geçiliyor.







İşte Abdulkadir Selvi'nin yazısı;







Terörle mücadele konsepti değişti







Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında yapılan yeni hükümetin ilk Bakanlar Kurulu'nda terörle mücadele için çok kritik kararlar alınıyor.







Bakanlar Kurulu, kozmik bir havada gerçekleşiyor. PKK ile mücadelede yeni bir konsepte geçiliyor.







Buna, “Terörü önleyici operasyonlar” demek mümkün. PKK saldırılarını önlemeye dönük savunmacı yaklaşımdan ziyade, devletin operasyonel olduğu, “Önleyici vuruş” stratejisine geçiliyor. 11 Eylül'den sonra ABD'nin küresel çapta yaptığı ama daha çok İsrail'in geliştirdiği stratejiyi andırıyor.







Kandilcikler susturulacak







Türkiye sınırları içinde PKK eylemlerinin planlanıp, organize edildiği kampları hedef alan operasyonların yapılması. Bir anlamda sınırlarımızın içindeki, “Kandilciklerin” susturulması.







Bakanlar Kurulu'nda 4 birim sunum yapıyor.







1- Dışişleri Bakanlığı



2- İçişleri Bakanlığı



3- Genelkurmay Başkanlığı



4- MİT Müsteşarlığı







Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bölgemizdeki gelişmeler başta olmak üzere dış politikaya ilişkin kapsamlı bir sunum yapıyor. İçişleri Bakanı Efkan Ala ise terörle mücadeledeki son durumu anlatıyor. Jandarma Genel Komutanı Org. Galip Mendi yürütülen operasyonlarla ilgili açıklamalar yapıyor.



MİT Müsteşarı Hakan Fidan ise bölgemizdeki gelişmelere ilişkin derinlikli bir sunum yapıyor, PKK ile mücadelede ayrıntılı bilgi veriyor.







Türkiye'nin Suriye olmadığı gösterildi







Genelkurmay Başkanı Org. Hulusi Akar'ın zaman zaman araya girip ayrıntılı bilgi verdiği, terörle mücadele konusunda Genelkurmay Harekât Başkanı Korg. Satı Bahadır Köse, doyurucu bir brifing veriyor. Genelkurmay'ın sunumu iki ana bölümden oluşuyor:







1- Şehir savaşları ve sınır ötesi operasyonlar konusunda gelinen son durum anlatılıyor. Şehir savaşlarına büyük umut bağlayan terör örgütünün verdiği zayiata ilişkin ayrıntılı bilgiler veriliyor.







Sur'da, Cizre'de, Silopi'de, Yüksekova'da, Şırnak'ta, Nusaybin'de Kobani, Afrin, Cizire gibi kantonlar oluşturmayı hedefleyen PKK, ağır bir yenilgiye uğradı.







Suriye'yi dizayn ederken PKK ve DEAŞ üzerinden ülkemizi meşgul etmeye çalışanlara, Türkiye'nin Suriye olmadığı gösterilmiş oldu.







2- PKK'yla mücadelede ikinci etaba geçiliyor. Aslında Cumhurbaşkanı Erdoğan bir süredir, “Şehirden sonra kırsalı da temizleyeceğiz” sözleriyle yeni sürecin ipuçlarını veriyor.







PKK'nın kırsalda toparlanmasına önlem







Şehir savaşlarında ağır bir yenilgiye uğrayan örgütün, kırsalda kendini toparlayıp, eylem koymasına izin verilmeyecek. PKK ile mücadele bu kez kırsalda sürecek. Yeni sürecin iki özelliği var.







1- Çözüm süreci uzun bir süre gündeme getirilmeyecek. Buna 1-1.5 yıl diyebiliriz.







2- PKK ile mücadelede, önleyici terör konseptine geçilecek. Türkiye'nin sınırları içinde PKK açısından stratejik öneme sahip terör kampları temizlenecek.







İçeride 5 yer var







Bomba yüklü araçların hazırlandığı, saldırı planlarının yapıldığı, yollarda tuzaklamaların gerçekleştirildiği, şehir savaşlarının takviye edildiği, karakollarımıza saldırıların yapıldığı Türkiye'nin içinde 5 yer var.







1- Ağrı Tendürek- Kuzey Irak'tan gelip Hakkâri-Van üzerinden bölgeye giriş yapanların kullandığı bir yer. Kandil'le doğrudan irtibatlı. Orta seviyede. Kandil'le bağı kopsa dahi inisiyatifi üstlenebilecek kabiliyete sahip.







2- Cudi-Gabar- Silopi üzerinden Türkiye'ye giren grupların Şırnak-Mardin-Diyarbakır'a geçişi sağlanıyor. 2 lojistik 7 mobil kamp var. Sınırda PKK'nın MLKP ile kurduğu 5 yeni kamp nedeniyle eski stratejik öneme sahip dahil.







3- Diyarbakır Lice-Kulp-Şenyayla mevkisi. Diyarbakır ve Ankara'daki bombalı araçlar burada hazırlandı. Örgütün “Amed” dediği bölgenin yönetimi buradan sağlanıyor. Şehir savaşları Şenyayla karargâhından yönetiliyor. Stratejik önemi yüksek bir kamp.







4- Tunceli-Ali Boğazı- Örgütün Dersim eyalet komutanlığı tarafından yönetiliyor. Alevi PKK'lıların karargâhı. Öcalan yakalandıktan sonra alınan geri çekilme kararına direnmişlerdi.







5- Bingöl'de Genç ve Kiğı ilçelerinin olduğu bölgeler. PKK'nın Sünni Zaza kolu bu kampta üstleniyor. Bingöl-Diyarbakır hattındaki eylemler buradan planlanıp, icra ediliyor.







PKK ile mücadelede bir konsept değişikliğine gidiliyor. PKK'yı kırsalda çökertmeyi amaçlayan, önleyici vuruş denilen sürece geçiliyor.