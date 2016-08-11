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pkk ile karşılaşınca vurmayın, uzak durun dediler

PKK İLE KARŞILAŞINCA VURMAYIN, UZAK DURUN DEDİLER

1989 yılında ve 90'lı yılların başında Bingöl ve kırsalında görev yapan Jandarma İstihbarat Uzman Çavuş Sezai G., görev yaptığı yıllarda FETÖ'nün kendisine uyguladığı baskılar sonunda meslekten nasıl anlattığını İHA'ya anlattı.

Tarih : 11 Ağustos 2016, 12:14
Puan Ver : Pkk İle Karşılaşınca Vurmayın, Uzak Durun Dediler(0/10)


1989 yılında ve 90'lı yılların başında Bingöl ve kırsalında görev yapan Jandarma İstihbarat Uzman Çavuş Sezai G., görev yaptığı yıllarda FETÖ'nün kendisine uyguladığı baskılar sonunda meslekten nasıl anlattığını İHA'ya anlattı.



Bir anda PKK ve FETÖ ilişkisine tanıklık eden Sezai G. 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında Balıkesir Adliyesi'ne gelerek görev aldığı yıllara ilişkin suç duyurusunda bulundu. Sezai G., "1989 yılından itibaren jandarma uzman çavuş olarak görev yaptım. Bingöl ve Tunceli kırsalında çalıştım ve sicilen meslekten ilişiğim kesildi. Masa başında bir görevim yoktu, ellerim silah tutuyor, parmaklarım üşüyordu. Doğu ve Gündeydoğu'da dağlarda terörle mücadelede sivil olarak çalıştım. Görev yerime ilk gittiğimde komutanlarımız oldukça iyiydiler. Ancak daha sonra gelenlerde bazı durumlar oldu. Örneğin 1984'lü bir astsubay vardı İbrahim C. adına Bursalıdır kendisi ve yaşıyorsa mutlaka beni dinleyecektir. Şu anki adıyla FETÖ terör örgütüne mensup kişiler gördüm. Ancak ben askeriyede böyle işlere sıcak bakılmadığını bildiğim için uzak durmaya çalıştım. Ben sürekli uzak durduğum halde bana yönelik sürekli bir baskı oldu. İşte 'Oluşuma katılacaksın, katılmazsan meslekten atarız' gibi sözlerle karşılaştım" dedi.








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