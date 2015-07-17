

Olay, saat 19.35 sıralarında meydana geldi. Iğdır'dan Nahçivan'a açılan Dilucu Sınır Kapısına giden karayolunu kesen bir grup PKK'lı Müstecep Sam'a ait 76 DF 169 plakalı TIR'ı durdurdu. Sürücüsünü indiren teröristler, TIR'ı ateşe verdi. Yoldan geçen siyah renkli bir minibüse binen teröristler, olay yerinden ayrılıp Bulakbaşı Köyü kırsalına doğru kaçtılar. Yanan TIR'a Iğdır Belediyesi ve Karakoyun İlçesi İtfaiye ekipleri müdahale etti. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen TIR demir yığınına dönüp kullanılamaz hale geldi. Yangın nedeniyle karayolu bir süre trafiğe kapatıldı.