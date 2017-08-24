PKK İÇİN JAPONYA'DA HARAÇ TOPLAYAN TERÖRİST TÜRKİYE'YE GİRİŞ YAPARKEN YAKALANDI
Japonya'da terör örgütü PKK adına para topladığı belirlenen terörist, yanında yüklü miktarda parayla Türkiye'ye girmeye çalışırken yakalandı.
Japonya'da terör örgütü PKK/KCK adına para topladığı iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı.
TÜRKİYE'YE GİRERKEN YAKALANDI
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar kapsamında, Japonya'da örgüt adına para topladığı şeklinde hakkında ihbar bulunan V.D, bu ülkeden gelişinde Atatürk Havalimanı'nda gözaltına alındı.
ÜZERİNDEN SERVET ÇIKTI
Şahsın üst aramasında 4 bilezik ve birçok ziynet eşyası, 24 milyon 313 bin Japon Yeni (800 bin lira), 4593 ABD Doları, çok sayıda dijital malzeme ele geçirildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.
Kaynak: haberinburada
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