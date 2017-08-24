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PKK İçin Japonya'da Haraç Toplayan Terörist Türkiye'ye Giriş Yaparken Yakalandı

PKK İÇİN JAPONYA'DA HARAÇ TOPLAYAN TERÖRİST TÜRKİYE'YE GİRİŞ YAPARKEN YAKALANDI

Japonya'da terör örgütü PKK adına para topladığı belirlenen terörist, yanında yüklü miktarda parayla Türkiye'ye girmeye çalışırken yakalandı.

Tarih : 24 Ağustos 2017, 21:20
Puan Ver : Pkk İçin Japonya'da Haraç Toplayan Terörist Türkiye'ye Giriş Yaparken Yakalandı(10/10)6

Japonya'da terör örgütü PKK/KCK adına para topladığı iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı.

TÜRKİYE'YE GİRERKEN YAKALANDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar kapsamında, Japonya'da örgüt adına para topladığı şeklinde hakkında ihbar bulunan V.D, bu ülkeden gelişinde Atatürk Havalimanı'nda gözaltına alındı.

ÜZERİNDEN SERVET ÇIKTI

Şahsın üst aramasında 4 bilezik ve birçok ziynet eşyası, 24 milyon 313 bin Japon Yeni (800 bin lira), 4593 ABD Doları, çok sayıda dijital malzeme ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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