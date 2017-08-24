Japonya'da terör örgütü PKK/KCK adına para topladığı iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı.

TÜRKİYE'YE GİRERKEN YAKALANDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar kapsamında, Japonya'da örgüt adına para topladığı şeklinde hakkında ihbar bulunan V.D, bu ülkeden gelişinde Atatürk Havalimanı'nda gözaltına alındı.

ÜZERİNDEN SERVET ÇIKTI

Şahsın üst aramasında 4 bilezik ve birçok ziynet eşyası, 24 milyon 313 bin Japon Yeni (800 bin lira), 4593 ABD Doları, çok sayıda dijital malzeme ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.

Kaynak: haberinburada