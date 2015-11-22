

Genelkurmay Başkanlığından, Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde bölücü terör örgütünce kullanılan mağara, barınak ve sığınakların hava harekatı sonucu imha edildiği bildirildi.







Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde teröristlerce kullanılan mağara, barınak ve sığınaklar tespit edildi. Teröristlere ait bu hedefler dün düzenlenen hava harekatıyla imha edildi. Hakkari'de ayrıca iki terörist silah ve mühimmatıyla yakalandı.







Diyarbakır'ın Lice ilçesindeki operasyonda ise bölücü terör örgütü mensuplarınca döşenen altı tuzaklanmış el yapımı patlayıcı imha edildi. Üç ayrı sığınakta ise bölücü terör örgütüne ait, dört kalaşnikof piyade tüfeği, bu silahlara ait 200 mermi, bir RPG-7 roketatar, 27 uçaksavar silahı mühimmatı, bir kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, iki gece görüş dürbünü, iki çadır, el yapımı patlayıcı yapmak için hazırlanan 11 mutfak tüpü, 150 gram esrar, çok miktarda yiyecek, giyecek ve yaşam malzemesi ele geçirildi.