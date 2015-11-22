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PKK HEDEFLERİ VURULDU


PKK HEDEFLERİ VURULDU
Tarih : 22 Kasım 2015, 15:38
Puan Ver : Pkk Hedefleri Vuruldu(8/10)7


Genelkurmay Başkanlığından, Hakkari'nin Şemdinli  ilçesinde bölücü terör örgütünce kullanılan mağara, barınak ve sığınakların hava  harekatı sonucu imha edildiği bildirildi.

 

  Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinden yapılan açıklamaya göre,  Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde teröristlerce kullanılan mağara, barınak ve  sığınaklar tespit edildi. Teröristlere ait bu hedefler dün düzenlenen hava  harekatıyla imha edildi. Hakkari'de ayrıca iki terörist silah ve mühimmatıyla  yakalandı.

 

Diyarbakır'ın Lice ilçesindeki operasyonda ise bölücü terör örgütü  mensuplarınca döşenen altı tuzaklanmış el yapımı patlayıcı imha edildi. Üç ayrı  sığınakta ise bölücü terör örgütüne ait, dört kalaşnikof piyade tüfeği, bu  silahlara ait 200 mermi, bir RPG-7 roketatar, 27  uçaksavar silahı mühimmatı, bir  kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, iki gece görüş dürbünü, iki çadır, el yapımı  patlayıcı yapmak için hazırlanan 11 mutfak tüpü, 150 gram esrar, çok miktarda  yiyecek, giyecek ve yaşam malzemesi ele geçirildi.








Etiketler: Pkk  Hedefleri  Vuruldu    haber

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