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PKK HEDEFLERİ HAVADAN VURULDU


PKK HEDEFLERİ HAVADAN VURULDU
Tarih : 08 Nisan 2016, 13:14
Puan Ver : Pkk Hedefleri Havadan Vuruldu(5/10)2


Kuzey Irak'taki Kandil bölgesindeki PKK'ya ait hedeflere F-16 ve 4 F-4 2020 savaş uçaklarının katıldığı 6 hava aracı ile hava harekatı düzenlendi.



Hakkari Yüksekova kırsalındaki PKK'ya ait hedeflere gece saat 02.00 - 03.30 saatleri arasında, 4 F-16 savaş uçağı ile hava harekatı düzenlendi.



Tunceli kırsalındaki PKK hedeflerine ise dün saat 11.00 - 12.30 saatleri arasında F-16 ve F-2020 savaş uçaklarının katıldığı 6 hava aracı ile hava harekatı düzenlendi.








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