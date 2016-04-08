

Kuzey Irak'taki Kandil bölgesindeki PKK'ya ait hedeflere F-16 ve 4 F-4 2020 savaş uçaklarının katıldığı 6 hava aracı ile hava harekatı düzenlendi.







Hakkari Yüksekova kırsalındaki PKK'ya ait hedeflere gece saat 02.00 - 03.30 saatleri arasında, 4 F-16 savaş uçağı ile hava harekatı düzenlendi.







Tunceli kırsalındaki PKK hedeflerine ise dün saat 11.00 - 12.30 saatleri arasında F-16 ve F-2020 savaş uçaklarının katıldığı 6 hava aracı ile hava harekatı düzenlendi.