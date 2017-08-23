PKK ELEBAŞI KARAYILAN'IN ÇARESİZLİĞİ TELSİZ KONUŞMALARINDA: ASKER SİZİ TAVŞAN GİBİ AVLIYOR
TSK'nın son operasyonlarının ardından PKK elebaşı Murat Karayılan'ın telsiz konuşmaları yaşadıkları çaresizliği ortaya koydu: Ölülerin hesabını veremez hale geldik. Asker sizi tavşan gibi avlıyor.
Güneydoğu'da hendek olaylarında halktan destek bulamayan, TSK operasyonlarıyla ağır darbe yiyen PKK'daki çöküş hali telsize yansıdı. 3-21 Ağustos arasında 98 terörist etkisiz hale getirilince PKK elebaşısı Murat Karayılan sinirini teröristlerden çıkardı.
Sadece 3-21 Ağustos arasında 98 terörist öldürülürken, örgütün Kandil'deki elebaşlarından Murat Karayılan adeta çılgına döndü. Geçen yıl sözde özerlik ilanıyla Güneydoğu'da insanların hayatını kabusa çeviren terör örgütü PKK'daki çöküş son günlerde güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonlarla iyice hızlandı.
ETKİNLİĞİNİ YÜZDE 80 ORANINDA KAYBETTİ
Hakkâri, Mardin, Şırnak kırsalı ile Kuzey Irak'taki PKK kamplarına düzenlenen operasyonlarda çok sayıda terörist etkisiz hale getirilirken, PKK sığınakları da birer birer imha ediliyor. İstihbarat birimlerinin hazırladığı rapora göre; terör örgütü PKK son 3 yılda etkinliğini yüzde 80 oranında kaybetti.
Hakkari Yüksekova, Mardin Midyat, Nusaybin ile Şırnak Beytüşşebap kırsalında 3-21 Ağustos arasında düzenlenen operasyonlarda aralarında araçla bombalı saldırı hazırlığında olan 4 teröristin de bulunduğu 98 terörist öldürüldü. Sığınakların da imha edilmesiyle erzak ve mühimmat sıkıntısı çeken örgütteki çaresizlik telsiz konuşmalarına yansıdı. Örgütün Kandil'deki elebaşısı Murat Karayılan adeta çılgına döndü.
"DEPOLARIMIZ YOK OLDU"
Güvenlik birimlerince deşifre edilen telsiz konuşmalarında, PKK'nın silahlı kanadı HPG'nin başındaki 'Cemal' kod adlı Murat Karayılan'ın eylem yapamaz hale gelen teröristleri becerisizlik, taktik geliştirmemekle suçlayıp 'Cezasını çekersiniz' diyerek infaz edilecekleri tehdidinde bulunduğu ortaya çıktı.
"ASKER SİZİ TAVŞAN GİBİ AVLIYOR"
İşte çaresizlik içinde olan Murat Karayılan'ın Türkiye sınırları içinde bulunan örgüt mensuplarına yönelik yaptığı o konuşma:
Gün geçmiyor ki bir grup heval asker pususuna düşmesin. 'Hepsi imha olmuş' raporu veriyor. TC askeri artık eski asker değil. Onlar taktik değiştirdi. Eskiden biz onların üzerine gidiyorduk. Şimdi onlar arayıp sizi buluyor. Kendinizi gizleyemiyorsunuz. Asker sizi kevroşk (tavşan) gibi avlıyor.
Mühimmat depolarımız yok oldu. Erzak depolarımız yok oldu. Rojava'dan başka gelen yok. Siz ne yapıyorsunuz ? Yeni katılanların çoğu ya öldü ya da kaçtı. Adamları elinizde tutamıyorsunuz, sahip olamıyorsunuz. Kimsenin gözyaşına bakmam, acımam. Ölülerin hesabını veremez hale geldik. Avrupa bir yandan, aileler bir başka yandan. Kimi nereye gömdüğünüzü bile bilmiyoruz. Asker sizi dinliyor, gözlüyor, tavşan gibi avlıyor.
İNFAZ VE İÇ HESAPLAŞMA ARTIYOR
Güvenlik güçlerinin hazırladığı raporda, "Son yılların en büyük darbesini alan ve elemanlarının büyük bölümünü yitiren PKK özellikle lider kadrosundaki kayıplarıyla zor durumda. Türkiye'den ve Avrupa'dan yeni katılım olmaması nedeniyle bu kayıplarını da tamamlayamayan PKK'da iç hesaplaşma ve infazların yaşandığı belirlenmiştir" ifadesi yer aldı. Kaynak: Sabah
Kaynak: haberinburada
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